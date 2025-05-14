Захарова ответила на вопрос о деталях участия России в переговорах в Стамбуле

Захарова: Россия официально расскажет детали участия в переговорах в Стамбуле

Россия официально расскажет детали своего участия в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Стамбуле. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат также высмеяла анонимные публикации в сети на эту тему. «Вчера вынуждена была читать всю эту переписку вселенной с галактиками в анонимных аккаунтах социальных сетей», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, она не знает, для кого делаются подобные посты, но отметила, что «наверное, для кого-то».

Ранее заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз заявил, что делегации России и Украины после переговоров в Стамбуле 15 мая могут провести серию встреч. Он допустил, что стороны достигнут некоторых договоренностей, вследствие чего могут понадобиться дополнительные контакты.