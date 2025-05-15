Алаудинов обвинил ВСУ в гибели большинства пленных украинцев

Алаудинов: Большинство пленных украинцев погибли от атак ВСУ

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большинство пленных украинцев погибли от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время эвакуации с линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Их (пленных украинских военных, — прим. «Ленты.ру»), наверное, было бы в разы больше, если бы украинские формирования всегда не ставили целью уничтожить именно тех бойцов, которые вообще хотели или сдались в плен», — заявил военный.

Он отметил, что эвакуация с фронта пленных стала гораздо более сложной задачей, чем непосредственное пленение, и добавил, что российские бойцы все равно идут на эвакуацию, несмотря на высокие риски.

Ранее Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату района в Курской области. По его словам, украинские войска пытались захватить Глушковский район региона для того, чтобы потом использовать это на переговорах.