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22:27, 15 мая 2025Мир

Белый дом анонсировал скорую встречу Трампа и Путина

Белый дом: США ожидают, что встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что встреча американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина произойдет очень скоро. Об этом сообщил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка в беседе с Politico.

«Когда время будет подходящим, тогда президент [Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но по моим ожиданиям, в ближайшее время», — сказал он.

Ранее Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал он.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что никакой подготовки встречи президентов России и США сейчас не ведется.

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