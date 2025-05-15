Белый дом анонсировал скорую встречу Трампа и Путина

Белый дом: США ожидают, что встреча Трампа и Путина произойдет очень скоро

Администрация Соединенных Штатов ожидает, что встреча американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина произойдет очень скоро. Об этом сообщил старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьян Горка в беседе с Politico.

«Когда время будет подходящим, тогда президент [Трамп] окажется в одной комнате с Путиным. Но по моим ожиданиям, в ближайшее время», — сказал он.

Ранее Трамп исключил возможность урегулирования конфликта на Украине до его встречи с российским лидером. «Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал он.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что никакой подготовки встречи президентов России и США сейчас не ведется.