Бывшему мэру российского города-курорта и его жене продлили арест

В Москве суд продлил арест бывшему мэру Сочи Копайгородскому и его жене

Мещанский районный суд Москвы продлил арест бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому и его жене Янине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Супруги пробудут в СИЗО еще три месяца, до 17 августа. Защита просила суд изменить им меру пресечения на другую, не связанную с содержанием под стражей, однако ходатайство не было удовлетворено.

Копайгородские являются фигурантами уголовного дела о растрате и получении взяток. Женщине также вменяется принуждение двух свидетелей к даче ложных показаний. По версии следствия, супруги похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд Москвы продлил арест комику за разжигание ненависти к бойцам СВО.