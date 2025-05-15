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08:11, 15 мая 2025Экономика

Главным риском для сильного рубля назвали «невидимую руку рынка»

Финансист Косов назвал главным риском для сильного рубля недоверие инвесторов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Российский рубль по-прежнему остается заложником «невидимой руки рынка», поскольку из-за внешних ограничений количество участников торгов сокращается, а они ориентируются далеко не только на экономические факторы. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кафедрой государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Михаил Косов.

Главной угрозой, влияющей на поведение инвесторов, финансист назвал геополитические обстоятельства, в том числе санкционное давление, и сокращение доходов от экспорта энергоносителей. В частности, доверие к рублю подрывают западные санкции против банков, финансовой инфраструктуры и расчетных платформ.

Россия по-прежнему получает миллиарды долларов от продажи нефти, но доходы снижаются за счет дисконта, который требуют покупатели, схем «теневого флота» и посредников, а также потерь при возврате валютной выручки в Россию. По его словам, рынок «все больше искажается санкциями, ограничениями и непредсказуемостью».

«Рубль становится менее ликвидным и более волатильным активом — с ограниченным доверием и доступностью за пределами России», — объяснил Косов.

Курс доллара от Центробанка на 15 мая составляет 80,22 рубля, что стало минимумом почти за два года. Российская валюта остается крепче ожиданий большинства экспертов с начала года, что связывают с приходом на пост президента США Дональда Трампа и надеждами на снижение геополитической напряженности. Соответственно, когда надежды кончатся, рубль начнет падать.

В ЦБ расходятся в оценках факторов, влияющих на рубль, хотя и полагают, что первостепенное влияние оказала рекордно высокая ключевая ставка. Между тем первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу декабря этого года курс доллара вырастет до 100 рублей.

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