ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 15 мая на уровне 80,22 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 15 мая, установив его на уровне 80,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Курс американской валюты понизили примерно на 33 копейки. В среду, 14 мая, котировки держались на отметке 80,55 рубля. Официальный курс евро, напротив, подняли. Котировки европейской валюты повысили на 69 копеек, примерно до 90,4 рубля. Курс юаня, в свою очередь, понизили на 5 копеек, до 11,11 рубля.

Несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная тенденция будет краткосрочной. Уже во второй половине 2025 года они ожидают резкого ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам. Финансовый аналитик Михаил Беляев утверждает, что для укрепления нацвалюты нет никаких весомых предпосылок. Российская экономика, подчеркивает он, сейчас фактически находится в состоянии застоя. В подобных условиях ожидать массового притока иностранных инвестиций, которые могли бы подстегнуть рубль, не приходится.

На этом фоне первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к уровню 100 рублей. Старший аналитик Центра Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, ожидает, что пробить психологическую отметку доллару удастся уже к началу осени. Этому, по ее словам, будет способствовать снижение цен на основную экспортную продукцию РФ, включая нефть.