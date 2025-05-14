Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:10, 14 мая 2025Экономика

ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 15 мая на уровне 80,22 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара на 15 мая, установив его на уровне 80,22 рубля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Курс американской валюты понизили примерно на 33 копейки. В среду, 14 мая, котировки держались на отметке 80,55 рубля. Официальный курс евро, напротив, подняли. Котировки европейской валюты повысили на 69 копеек, примерно до 90,4 рубля. Курс юаня, в свою очередь, понизили на 5 копеек, до 11,11 рубля.

Материалы по теме:
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024

Несмотря на продолжающееся укрепление российской валюты, ряд экспертов сходится во мнении, что подобная тенденция будет краткосрочной. Уже во второй половине 2025 года они ожидают резкого ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам. Финансовый аналитик Михаил Беляев утверждает, что для укрепления нацвалюты нет никаких весомых предпосылок. Российская экономика, подчеркивает он, сейчас фактически находится в состоянии застоя. В подобных условиях ожидать массового притока иностранных инвестиций, которые могли бы подстегнуть рубль, не приходится.

На этом фоне первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов считает, что к концу декабря котировки доллара вплотную приблизятся к уровню 100 рублей. Старший аналитик Центра Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, ожидает, что пробить психологическую отметку доллару удастся уже к началу осени. Этому, по ее словам, будет способствовать снижение цен на основную экспортную продукцию РФ, включая нефть.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России рассказали о судьбе шести тысяч пропавших на СВО бойцов. Где они сейчас?

    Российская фигуристка получила паспорт Азербайджана

    Блогер-миллионник Гасанов объявлен в розыск и заочно арестован за отмывание денег

    Упавшего на кондиционер многоэтажки в Москве мужчину обвинили в изнасиловании

    Стало известно об отсутствии Лаврова в делегации на переговорах в Стамбуле

    Стало известно о ракетной опасности в Крыму

    Скончался основатель компании «У Палыча»

    Известные российские актеры сообщили о покупке квартиры

    Госдума рассмотрела законопроект об объемах платного обучения в вузах

    Потерявший мать лосенок пришел за помощью к людям в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости