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14:12, 15 мая 2025Россия

Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину о положении дел на фронте

Песков: Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину ситуацию на фронте
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

Командующие группировками российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине доложили президенту России Владимиру Путину о положении дел на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения», — обозначил Песков.

По данным пресс-секретаря российского президента, с докладами также выступали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин. Они докладывали по вопросам безопасности и другим вопросам их деятельности.

«На вчерашнем совещании состоялось подробное обсуждение всех докладов», — заключил Песков.

Путин провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле в среду вечером, 14 мая. Детали встречи ранее не раскрывались.

Российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

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