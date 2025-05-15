Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину о положении дел на фронте

Командующие группировками российских войск в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине доложили президенту России Владимиру Путину о положении дел на фронте. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Они участвовали для того, чтобы доложить о состоянии дел по направлениям на линии боевого соприкосновения», — обозначил Песков.
По данным пресс-секретаря российского президента, с докладами также выступали глава ФСБ Александр Бортников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин. Они докладывали по вопросам безопасности и другим вопросам их деятельности.
«На вчерашнем совещании состоялось подробное обсуждение всех докладов», — заключил Песков.
Путин провел совещание по подготовке переговоров в Стамбуле в среду вечером, 14 мая. Детали встречи ранее не раскрывались.
Российская делегация уже прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Ее возглавил помощник президента России Владимир Мединский.