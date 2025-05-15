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23:34, 15 мая 2025Россия

Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

Мединский: Россия будет ждать украинскую делегацию 16 мая с 10:00
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия будет ожидать в Стамбуле представителей украинской делегации 16 мая с 10:00 для проведения переговоров. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

«Завтра с утра, буквально с 10 утра, мы будем ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу», — сказал Мединский.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 16 мая, в Стамбуле запланирована трехсторонняя встреча Турции, России и Украины. При этом окончательного решения по возможности проведения четырехсторонней встречи министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с российской, украинской и американскими делегациями по урегулированию украинского конфликта в пятницу в Стамбуле пока нет.

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