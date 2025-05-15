Стал известен собеседник Мединского в Стамбуле

Мединский встретится с главой МИД Турции Фиданом в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретится с главой российской делегации на переговорах в Стамбуле — помощником президента РФ Владимиром Мединским. Об этом сообщил представитель турецкого МИД Онджу Кечели, передает ТАСС.

«Вечером 15 мая министр иностранных дел Хакан Фидан проведет в резиденции президента Долмабахче встречу с российской делегацией во главе с помощником президента России Владимиром Мединским», — сказал он.

Ранее стало известно, что российская делегация направилась во дворец Долмабахче в Стамбуле, где должны пройти прямые переговоры по урегулированию украинского конфликта.

Одновременно с этим в СМИ появились сообщения о переносе российско-украинских переговоров на пятницу, 16 мая. Источник ТАСС сообщил, что это произошло по причине логистики. В то же время источник РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что официальных данных, свидетельствующих о переносе переговоров, пока не поступало.