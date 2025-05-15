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23:25, 15 мая 2025Мир

Мерц рассказал о новом пакете санкций ЕС против России

Мерц: Новый пакет санкций ЕС против России будет принят 20 мая
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Фридрих Мерц

Фридрих Мерц. Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) примет новый пакет антироссийских санкций во вторник, 20 мая. С таким анонсом выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает телеканал ZDF.

Ранее источник в Совете ЕС сообщил РИА Новости, что постоянные представители стран-членов объединения согласовали в среду 17-й пакет санкций против РФ. Также уточнялось, что его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая.

«Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе», — подчеркнул Мерц.

Канцлер также добавил, что новые ограничительные меры вступят в силу в тот же день.

Ранее Фридрих Мерц рассказал, что Германия и ее союзники намерены конфисковать замороженные активы России, если будет найдена возможность сделать это «по закону». Он также отметил, что этот вопрос «в настоящее время проясняется».

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас также заявила, что, по планам Еврокомиссии, новый, 17-й пакет санкций против России будет принят к 20 мая.

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