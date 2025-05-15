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21:28, 15 мая 2025Россия

Названа причина отстранения главкома Сухопутных войск России

Главкома Сухопутных войск Салюкова могли освободить от должности из-за возраста
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Олег Салюков

Олег Салюков. Фото: РИА Новости

Предыдущего главкома Сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 21 мая ему исполнится 70.

Ранее президент России Владимир Путин назначил командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Его кресло занимал Александр Масленников — Путин назначил его на должность 26 марта 2025 года.

В январе 2023 года экс-министр обороны Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.

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