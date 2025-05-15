Названа причина отстранения главкома Сухопутных войск России

Главкома Сухопутных войск Салюкова могли освободить от должности из-за возраста

Предыдущего главкома Сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что 21 мая ему исполнится 70.

Ранее президент России Владимир Путин назначил командующего Сухопутными войсками Олега Салюкова заместителем секретаря Совета Безопасности России. Его кресло занимал Александр Масленников — Путин назначил его на должность 26 марта 2025 года.

В январе 2023 года экс-министр обороны Сергей Шойгу назначил Салюкова заместителем командующего объединенной группировкой войск спецоперации на Украине.