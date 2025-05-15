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12:39, 15 мая 2025Мир

Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

Политолог Марков: Зеленский хочет склонить Эрдогана на свою сторону
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Целью переговоров президента Украины Владимира Зеленского с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом может быть попытка склонить его на свою сторону, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Сергей Марков.

«Главная задача Зеленского — добиться перемирия. А для этого он хочет усилить давление на президента России Владимира Путина. С его точки зрения, сейчас лидеры всех стран должны давить на главу РФ, чтобы он приехал в Стамбул. В том числе, делать это, как он считает, должен и Эрдоган», — сказал Марков.

Он также заметил, что Зеленский заинтересован и в срыве переговоров, что крайне невыгодно для главы Турции. Политолог предположил, что целью переговоров может быть попытка склонить Эрдогана на сторону Украины.

«Эрдоган не хочет срыва переговоров, поэтому Зеленскому нужно как-то его нейтрализовать, уговорить, убедить в правоте своей позиции. Это может быть главной задачей встречи», — допустил собеседник «Ленты.ру».

Ранее стало известно, что встреча Зеленского и Эрдогана пройдет в Анкаре в 13:00. После этого ожидаются переговоры тет-а-тет между лидерами двух стран, которые затем продолжатся в расширенном составе.

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