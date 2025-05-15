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16:59, 15 мая 2025Наука и техника

Названы преимущества штурмового АК-12

«Известия»: Укороченный автомат АК-12К удобнее полноразмерного
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Укороченный автомат АК-12К превосходит полноразмерный автомат по удобству эксплуатации. Преимущества оружия назвал корреспондент «Известий», которому удалось сравнить два автомата.

«Штурмовой АК оказался гораздо удобнее — с ним было проще переносить огонь с цели на цель, меньше устают руки, а движения становятся более резкими. Этот автомат проще закинуть за спину, перезарядить», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что при стрельбе на ближних дистанциях практически незаметна разница в кучности боя. При помощи АК-12 и АК-12К поразили примерно одинаковое количество целей.

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Укороченный АК-12 предназначен для выполнения задач в условиях ограниченного пространства. Автомат получил ствол длиной 290 миллиметров, а общая длина АК-12К с разложенным прикладом — 810 миллиметров.

Ранее в мае стало известно, что концерн «Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных автоматов АК-12К. Оружие проходило апробацию в войсках в 2024 году.

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