Названы преимущества штурмового АК-12

«Известия»: Укороченный автомат АК-12К удобнее полноразмерного

Укороченный автомат АК-12К превосходит полноразмерный автомат по удобству эксплуатации. Преимущества оружия назвал корреспондент «Известий», которому удалось сравнить два автомата.

«Штурмовой АК оказался гораздо удобнее — с ним было проще переносить огонь с цели на цель, меньше устают руки, а движения становятся более резкими. Этот автомат проще закинуть за спину, перезарядить», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что при стрельбе на ближних дистанциях практически незаметна разница в кучности боя. При помощи АК-12 и АК-12К поразили примерно одинаковое количество целей.

Укороченный АК-12 предназначен для выполнения задач в условиях ограниченного пространства. Автомат получил ствол длиной 290 миллиметров, а общая длина АК-12К с разложенным прикладом — 810 миллиметров.

Ранее в мае стало известно, что концерн «Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных автоматов АК-12К. Оружие проходило апробацию в войсках в 2024 году.