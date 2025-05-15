Не давший Эстонии арестовать себя танкер прибыл в российский порт

«Известия»: Танкер Jaguar прибыл в порт Приморска

Танкер Jaguar, не давший арестовать себя в международных водах военно-морским силам (ВМС) Эстонии, прибыл в порт Приморска. Об этом сообщают «Известия».

Журналисты со ссылкой на неназванный источник сообщают, что в составе экипажа находится 21 человек, из них лишь четверо — граждане России. Управляет судном гражданин Индии.

ВМС Эстонии при поддержке авиации НАТО попытались задержать танкер Jaguar в международных водах 14 апреля. В операции участвовали эстонские катер, корабль, вертолет, самолет, а также истребители МиГ-29 Военно-воздушных сил Польши.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна обвинил российский истребитель в нарушении воздушного пространства в ходе операции республики по сопровождению танкера. По словам дипломата, российский борт якобы нарушил воздушное пространство Эстонии, когда Москва для оценки ситуации направила к маршруту сопровождения истребитель.