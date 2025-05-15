Огромный ящер откусил голову младенцу

The Thaiger: В Таиланде варан растерзал и съел новорожденного ребенка

В Таиланде варан растерзал и съел новорожденного. Об этом сообщает The Thaiger.

Спасателей вызвали жители города Самутпракан в одноименной провинции после того, как увидели огромного ящера, несущего в пасти младенца. Прибывшие на место специалисты обнаружили, что варан откусил голову ребенку, после чего спрятался под домом с телом.

Отобрать добычу у ящера не удалось. Останки отправили на экспертизу. Установить пол ребенка на месте было невозможно из-за нанесенных животным повреждений. Дело расследует полиция.

Местные жители предположили, что кто-то мог оставить новорожденного у дороги, где он стал добычей варана.

Ранее сообщалось, что в Ираке лев растерзал и съел своего хозяина. Дикая кошка набросилась на мужчину в саду его дома.