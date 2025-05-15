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10:16, 15 мая 2025Спорт

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона»

Овечкин пропустил тренировку «Вашингтона» перед пятым матчем с «Каролиной»
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: James Guillory / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин пропустил тренировку команды перед решающим матчем с «Каролиной Харрикейнс» в Кубке Стэнли. Об этом сообщает журналист Том Гулитти на своей странице в соцсети X.

По информации источника, Овечкин был единственным игроком из состава, не принявшим участия в занятии. Главный тренер Спенсер Карбери заявил, что не стоит об этом беспокоиться, капитану дали отдохнуть.

Пятый матч серии второго раунда состоится в ночь на 16 мая в Вашингтоне. Команда Овечкина уступает в серии со счетом 1-3.

Овечкин является рекордсменом по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. 6 апреля он обошел по этому показателю канадца Уэйна Гретцки.

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