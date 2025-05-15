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14:21, 15 мая 2025Экономика

Посещаемость торговых центров в России резко упала

Глава Nhood Россия Кочйигит: Посещаемость ТЦ в РФ упала на 25 % за пять лет
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние пять лет посещаемость российских торговых центров (ТЦ) просела на 25 процентов, а с начала 2025-го трафик упал на 4,2 процента. Об этом заявила глава консалтинговой компании Nhood Россия Мария Кочйигит, ее слова приводит «Интерфакс».

Подобная динамика, отметила эксперт, привела к заметному снижению прибыли подобных площадок. Это произошло в том числе на фоне снижения среднего чека покупок в ТЦ на шесть процентов. На этом фоне все большую популярность в России набирает интернет-торговля. По итогам 2024 года суммарный оборот в онлайн сегменте вырос до 11,2 триллиона рублей, резюмировала Кочйигит.

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Замглавы Минпромторга Роман Чекушов также обратил внимание на набирающую обороты интернет-торговлю в России. По его прогнозам, ее доля на внутреннем рынке будет стабильно расти еще 2-3 года, после чего показатель может увеличиться до 35 процентов. Однако полностью вытеснить традиционную розничную торговлю у онлайн-сегмента вряд ли получится, заключил он.

Снижение посещаемости российских ТЦ стабильно фиксируется после массового ухода из страны западных брендов. На этом фоне свободные площади достигли порядка 12-15 процентов, заявила партнер по торговому направлению BlackStone Keeping Company Ольга Яруллина. В Москве показатель чуть меньше, но все равно является относительно высоким и составляет около 7-8 процентов. Занявшие же освободившуюся долю после ухода иностранных конкурентов российские, турецкие и азиатские компании пока не могут похвастаться таким же высоким клиентским спросом.

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