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13:35, 15 мая 2025Мир

Поведение Зеленского перед переговорами в Стамбуле сравнили с игрой в КВН

Аналитик Станкевич: Переговоры в Стамбуле начнутся после конкурса капитанов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российско-украинские переговоры в Стамбуле начнутся, когда украинский лидер Владимир Зеленский «откатает обязательную программу с очень предсказуемыми трюками». Такое мнение в беседе с 360.ru выразил политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич.

«Будет сначала конкурс капитанов, как в КВН. Собственно, Зеленский к этому уже приступил и чувствует себя наиболее уверенно именно в этой части программы», — сказал он. Однако аналитик подчеркнул, что переговоры между делегациями неизбежно начнутся. Тем не менее, перед этим Зеленский «откатает обязательную программу с очень предсказуемыми трюкам».

Станкевич также обратил внимание на то, что для Киева главная задача — тянуть время. Сначала в переговорах до тех пор, пока власть в Америке не поменяется. После этого Зеленский надеется, что Украина все же получит дополнительную помощь, считает политолог.

Зеленский устроит шоу, на котором будет на словах демонстрировать приверженность миру, ежедневно утром, днем и вечером благодарить США за поддержку и саботировать переговоры, заключил Станкевич.

Ранее Зеленский не исключил возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. «Мы подумаем, что будем делать, какими будут наши шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — намекнул он.

Вот это да!
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