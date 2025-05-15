В Катаре рассказали о передаче Трампу самолета за 400 миллионов долларов

Премьер Катара назвал передачу самолета Трампу соглашением, а не подарком

Самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов, который может получить президент США Дональд Трамп, является не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Так сообщения о передаче «летучего дворца» прокомментировал премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, его слова приводит CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение», — отметил он. Кроме того, премьер рассказал, что эта сделка пока находится на юридическом рассмотрении.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара якобы хочет подарить американскому лидеру Boeing 747-8, который ему передадут до окончания президентского срока. Демократы раскритиковали эту идею и потребовали провести расследование.