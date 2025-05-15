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08:18, 15 мая 2025Мир

В Катаре рассказали о передаче Трампу самолета за 400 миллионов долларов

Премьер Катара назвал передачу самолета Трампу соглашением, а не подарком
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Global Look Press

Самолет Boeing 747-8 за 400 миллионов долларов, который может получить президент США Дональд Трамп, является не личным подарком, а официальной межправительственной сделкой. Так сообщения о передаче «летучего дворца» прокомментировал премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани, его слова приводит CNN.

«Это очень простое межправительственное соглашение», — отметил он. Кроме того, премьер рассказал, что эта сделка пока находится на юридическом рассмотрении.

Ранее сообщалось, что королевская семья Катара якобы хочет подарить американскому лидеру Boeing 747-8, который ему передадут до окончания президентского срока. Демократы раскритиковали эту идею и потребовали провести расследование.

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