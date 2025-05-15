«Роскосмос» рассказал об обновлении спутников «Луч»

«Роскосмос»: «Решетнев» работает над обновлением спутников системы «Луч»

Компания «Решетнев» работает над обновлением спутников системы «Луч». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

В настоящее время «Решетнев» работает над модернизированным космическим аппаратом «Луч-5ВМ», который сможет работать на высоте до 20 тысяч километров. Для сравнения, пока спутники системы «Луч» работают на высоте до 2 тысяч километров.

Аппарат «Луч-5ВМ» создается на платформе среднего класса «Экспресс-1000К».

В октябре ТАСС со ссылкой на презентацию гендиректора компании «Решетнев» Евгения Нестерова, представленную на пленарном заседании конференции SATCOMRUS 2024, сообщил, что в 2025-м на орбиту отправят пять спутников «Марафон-IoT» и аппарат связи «Луч-5ВМ».