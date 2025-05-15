Россиянам рассказали о распределении праздничных дней в 2026 году

Минтруд: В 2026 году проблем с распределением праздничных дней не будет

В 2026 году проблем с распределением праздничных и нерабочих дней не возникнет. Об этом сообщил глава Министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков в разговоре с РИА Новости.

Согласно производственному календарю, в текущем году 247 рабочих дней, нерабочих — 118, из которых 14 являются праздничными. «Я уверен, что и в следующем году все будет хорошо», — сказал министр.

Перечень нерабочих праздничных дней закреплен в 112 статье Трудового кодекса. Он включает не только новогодние и майские праздники, но и День защитника Отечества, Международный женский день и День народного единства.

Ранее депутат Госдумы Игорь Антропенко предложил сделать выходными рабочие дни между майскими праздниками. Он отметил, что это позволит гражданам должным образом подготовиться к дачному сезону и выполнить все необходимые работы на своих участках.