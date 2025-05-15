Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:04, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россияне пожаловалась на масштабный сбой в Рунете

Downdetector.su: Россияне пожаловались на сбой у приложений банков и операторов
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Thanadon88 / Shutterstock / Fotodom  

Россияне пожаловались на масштабный сбой в Рунете. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su

В частности, пользователи пожаловались на работу сервисов Twitch, TikTok, Discord и «Яндекс Музыка», а также на неполадки в работе приложений некоторых банков и мобильных операторов.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Пермского, Забайкальского и Камчатского края, Республики Мордовии и Карелия, а также из Костромской области.

Ранее, 5 мая, в России произошел сбой у операторов связи. Так, более двух тысяч жалоб поступило на неполадки в работе «Билайна». Кроме того, ресурс зарегистрировал свыше полутора тысяч сообщений о сбое у «Теле2» и более 600 жалоб на работу «Мегафона», а также жалобы на работу других операторов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

    Российский «добрый военком» назвал происками врагов слухи о своем увольнении

    Пассажир самолета заснул во время полета в опасной для жизни позе и был высмеян в сети

    Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины

    Chery решила замаскировать китайские авто под российский бренд и избежать санкций

    Россияне пожаловалась на масштабный сбой в Рунете

    Зеленский предложил провести переговоры в онлайн-формате

    Зеленский снова выдвинул условие для начала переговоров

    Названо время прибытия украинских представителей в Стамбул

    Алеся Кафельникова снялась в оголяющем тело наряде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости