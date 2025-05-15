Россияне пожаловалась на масштабный сбой в Рунете

Downdetector.su: Россияне пожаловались на сбой у приложений банков и операторов

Россияне пожаловались на масштабный сбой в Рунете. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.su

В частности, пользователи пожаловались на работу сервисов Twitch, TikTok, Discord и «Яндекс Музыка», а также на неполадки в работе приложений некоторых банков и мобильных операторов.

Больше всего сообщений о неполадках поступило из Пермского, Забайкальского и Камчатского края, Республики Мордовии и Карелия, а также из Костромской области.

Ранее, 5 мая, в России произошел сбой у операторов связи. Так, более двух тысяч жалоб поступило на неполадки в работе «Билайна». Кроме того, ресурс зарегистрировал свыше полутора тысяч сообщений о сбое у «Теле2» и более 600 жалоб на работу «Мегафона», а также жалобы на работу других операторов.