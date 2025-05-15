Российские военные получат новые глушители для АК

Конструктор Уржумцев: В 2025 году военные получат новые глушители для АК

Новая линейка российского оружия под патрон калибра 5,45 миллиметра получит глушители. Российским военным поставят новые приборы в 2025 году. Об этом сообщил главный конструктор концерна «Калашников» по стрелковому оружию Сергей Уржумцев, передают «Известия».

На подмосковном стрелковом полигоне парка «Патриот» показали ручные пулеметы РПЛ-20 с длинным и коротким стволом, автомат АК-12 образца 2023 года, укороченный АК-12К и малогабаритный АК-12СК.

«Кроме того, концерн "Калашников" показал новые приборы малошумной стрельбы для новых автоматов. По словам Сергея Уржумцева, с этого года они в массовом порядке пойдут в войска. Они позволяют при стрельбе избежать вспышек, а также снижают громкость выстрела», — говорится в сообщении.

Ранее в мае стало известно, что «Калашников» поставит в войска крупную партию укороченных автоматов АК-12К. В 2024 году автомат проходил войсковую апробацию. АК-12К под патрон 5,45х39 миллиметров получил ствол длиной 290 миллиметров, а общая длина оружия с разложенным прикладом составляет 810 миллиметров.