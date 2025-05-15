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09:20, 15 мая 2025Спорт

Российский вратарь побил клубный рекорд «Флориды»

Бобровский побил рекорд Флориды по длительности сухой серии в плей-офф НХЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Nick Turchiaro / Imagn Images / Reuters

Российский вратарь Сергей Бобровский побил клубный рекорд «Флориды Пантерс» в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Бобровский не пропускал в свои ворота рекордные 143 минуты 25 секунд. Он обошел по этому показателю Джона Ванбисбрука, чья сухая серия в плей-офф 1996 года длилась 141 минуту 31 секунду.

В ночь на 15 мая «Флорида» разгромила «Торонто Мейпл Лифс» в пятом матче серии второго раунда. Встреча завершилась со счетом 6:1. Единственную шайбу Бобровский пропустил за 66 секунд до конца третьего периода. Счет в серии стал 3-2 в пользу «Флориды».

Бобровский играет за «пантер» с 2019 года. Вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли в 2024-м. Также россиянин дважды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

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