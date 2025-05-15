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13:08, 15 мая 2025Путешествия

Самолет Superjet 100 с россиянами на борту резко прервал рейс из-за поломки

Aviaincident: Superjet 100 прервал взлет в Уфе из-за вибрации двигателя
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Самолет авиакомпании «Россия» резко прервал взлет из-за неисправности. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

14 мая Sukhoi Superjet 100 с пассажирами на борту должен был выполнить рейс из Уфы в Санкт-Петербург. При взлете экипаж доложил о повышенной вибрации левого двигателя и решил вернуться в аэропорт.

Уточняется, что лайнер освободил взлетно-посадочную полосу на тяге собственного двигателя и зарулил на стоянку, где специалисты должны были определить причину поломки. Не уточняется, какие меры были предприняты, чтобы доставить пассажиров в Петербург.

Ранее у другого российского самолета треснуло лобовое стекло во время рейса. Пилотам пришлось срочно сесть в другом городе.

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