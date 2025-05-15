Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:32, 15 мая 2025Бывший СССР

Самолет Зеленского вылетел в Турцию

Депутат Рады Железняк: Самолет Зеленского вылетел из Польши в сторону Турции
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Турцию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«Президентский самолет вылетел из Польши в сторону Турции. Это где-то теоретически он в 11 [часов дня по московскому времени] будет в Анкаре», — написал парламентарий.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он сообщил, что Москва и Киев могут вернуться к диалогу в Стамбуле 15 мая.

Позднее Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая в Турции встречи с российским лидером. По словам украинского политика, предварительно он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина заявила о готовности обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле

    Забытый напиток ворвался на российский рынок. Почему его называют русским суперфудом?

    Реклама

    Варламов побывал в одной столице и пожаловался на страшную вонь

    В Анапе нашли способ заманить российских туристов после разлива нефти

    Птицефабрика загорелась в российском регионе

    Выявлен неожиданный вред продолжительного сна

    Хаматовой припомнили сбор средств для ВСУ после слов о возможном возвращении в Россию

    Медведев присоединился к совещанию Путина по Украине по возвращении из командировки

    В России высказались о перспективах перемирия с Украиной после переговоров в Стамбуле

    На Западе раскрыли срыв планов Европы по санкциям против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости