Самолет Зеленского вылетел в Турцию

Депутат Рады Железняк: Самолет Зеленского вылетел из Польши в сторону Турции

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Турцию. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в Telegram.

«Президентский самолет вылетел из Польши в сторону Турции. Это где-то теоретически он в 11 [часов дня по московскому времени] будет в Анкаре», — написал парламентарий.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он сообщил, что Москва и Киев могут вернуться к диалогу в Стамбуле 15 мая.

Позднее Зеленский заявил, что будет ждать 15 мая в Турции встречи с российским лидером. По словам украинского политика, предварительно он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.