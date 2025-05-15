Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:11, 15 мая 2025Наука и техника

Украинская разведка впервые показала новейшие морские дроны

Украинское ГУР представило несколько новых моделей морских дронов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ГУР Украины

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины впервые представило новые морские дроны. Об этом сообщает Telegram-канал агентства УНИАН.

На организованной ГУР презентации показали несколько дронов Magura. К ним отнесли Magura V5, оснащенный боевым пулеметным модулем Magura V7, а также дрон-ракетоноситель Magura V7. Последний, по словам представителей ведомства, стал известен тем, что уничтожил боевой самолет.

Также в ГУР раскрыли мультифункциональную платформу Magura V6P. На презентации рассказали, что за последние два года с помощью морских дронов удалось поразить якобы 17 морских и воздушных целей. В том числе, 15 из 17 целей были полностью уничтожены. Украинское Минобороны оценило ущерб от действий морских беспилотников в полмиллиарда долларов.

В начале мая авторы Telegram-канала Aviahub заявили, что российские истребители Су-34 смогли успешно поразить украинские морские дроны при помощи кассетных авиабомб. Специалисты отметили, что беспилотники топили с самолетов «как в учебном тире».

Наша Победа!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости