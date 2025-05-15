Украина заявила о готовности обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле

WSJ: Украина на переговорах с РФ в Стамбуле обсудит только 30-дневное перемирие

Украина заявила о готовности обсудить на переговорах с Россией в Стамбуле только одну тему — 30-дневное перемирие. Об этом украинские чиновники сообщили The Wall Street Journal.

«Украинские официальные лица заявили, что они встретятся с российской стороной только для того, чтобы обсудить, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня», — высказались чиновники.

Российская группа переговорщиков прибыла в Стамбул утром 15 мая. Делегацию возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

Самолет президента Украины Владимира Зеленского вылетел в Турцию из Польши. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.