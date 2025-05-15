Уровень локализации машин в России отстал от плана почти вдвое

Аналитик НАМИ Горчаков: Уровень локализации машин в РФ составил 32,8 %

По итогам 2024 года средневзвешенный уровень локализации выпущенных в России легковых автомобилей составил 32,8 процента. Об этом заявил директор центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП НАМИ Александр Горчаков, его слова приводит газета «Известия».

Достигнутый показатель сильно не дотянул до планового значения. Изначально ожидалось, что по итогам 2024 года уровень локализации произведенных в РФ легковушек достигнет отметки 55 процентов, а в 2025-м должен был находиться в районе 60 процентов, отметили в подведомственном Минпромторгу институте. Однако в реальности показатель пошел вниз. В январе показатель просел до 31,3 процента, а в феврале подрос до 32,6 процента.

Таким образом, фактическая степень применения российских комплектующих, узлов, агрегатов и технологий при производстве машин оказалась меньше заявленного почти вдвое. На этом фоне в НАМИ сочли высоким риск не достигнуть поставленных целей по уровню локализации выпущенных в стране автомобилей. Одним из главных барьеров для отрасли, отмечают эксперты, является дефицит произведенных в РФ автокомпонентов и комплектующих.

Проблема низкого уровня локализации затронула в том числе одну из самых популярных в России моделей Lada. Вместо заявленной президентом концерна «АвтоВАЗ» Максимом Соколовым почти 100-процентной локализации Granta фактический показатель составил лишь 45,7 процента. В НАМИ объяснили почти двукратную разницу в оценках различными методиками подсчета. Аналитик Горчаков допустил, что руководители российского концерна могут говорить правду по поводу импортозамещения, но документально оно не подтверждено.