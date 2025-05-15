В Швейцарии высказались о нейтралитете после слов Захаровой

МИД Швейцарии: Берн считает себя нейтральным в вопросе Украины

Швейцария считает себя нейтральным государством в вопросе конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) страны Валентин Клива, передает РИА Новости.

«Швейцария поддерживает дипломатические отношения с Россией, страной, с которой она поддерживает регулярные контакты», — отметил представитель МИД.

При этом Клива отказался напрямую комментировать слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о потере Берном своего нейтралитета. На вопрос, считает ли он нейтральным подход Швейцарии к украинскому конфликту, Клива ответил утвердительно.

Ранее стало известно, что нейтралитет Швейцарии поставил под угрозу развитие ее оборонной промышленности, поскольку контрагентов из других европейских стран не устраивают установленные Берном ограничения на реэкспорт вооружений.