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09:07, 15 мая 2025Мир

В Сирии вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций

CNN: Жители Сирии массово вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Жители Сирии массово вышли на улицы в Дамаске, Хомсе и других городах, чтобы отпраздновать слова президента США Дональда Трампа о снятии санкций с их страны. Кадры празднований опубликовал телеканал CNN.

На видео видно, как по улицам сирийских городов проезжают автоколонны, люди машут флагами и запускают фейерверки в честь события.

Ранее Трамп объявил о намерении отменить санкции против Сирии, подчеркнув, что хочет «дать ей шанс на величие».

Вскоре после этого американский лидер провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой заявил о начале процесса нормализации отношений между двумя странами.

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