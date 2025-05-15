В Сирии вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций

CNN: Жители Сирии массово вышли на улицы после слов Трампа о снятии санкций

Жители Сирии массово вышли на улицы в Дамаске, Хомсе и других городах, чтобы отпраздновать слова президента США Дональда Трампа о снятии санкций с их страны. Кадры празднований опубликовал телеканал CNN.

На видео видно, как по улицам сирийских городов проезжают автоколонны, люди машут флагами и запускают фейерверки в честь события.

Ранее Трамп объявил о намерении отменить санкции против Сирии, подчеркнув, что хочет «дать ей шанс на величие».

Вскоре после этого американский лидер провел встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, в ходе которой заявил о начале процесса нормализации отношений между двумя странами.