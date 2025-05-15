В США оценили выгоду из отправки на Украину списываемых танков

Возможная отправка списываемых легких танков M10 Booker на Украину позволит США извлечь выгоду. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.
Автор Исаак Зейтц напоминает, что в настоящее время армия США располагает около 80 единицами M10 Booker, программа которых отменена.
«Хотя M10 Booker постепенно выводится из эксплуатации, реальные боевые данные из Украины могут дать ценную информацию о его эффективности. Отправка Booker на Украину предоставит конструкторам ценные данные, которые могут повлиять на создание более совершенных средств в будущем», — говорится в публикации.
Там высказывается оценка, что возможная отправка M10 Booker Украине вряд ли окажет влияния на ход специальной военной операции и создаст трудности для Киева в области логистики и возможности обслуживания танка.
«Относительно легкая броня также вызывает серьезные опасения относительно ее выживаемости против российского противотанкового оружия и вездесущих беспилотников», — допускает автор.
Ранее российский эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что по массе американский легкий танк M10 Booker сравним с тяжелыми танками времен Второй мировой войны, а его броня не обеспечивает защиту от танковых снарядов.