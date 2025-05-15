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17:37, 15 мая 2025Наука и техника

В США оценили выгоду из отправки на Украину списываемых танков

19FortyFive: Отправка танков M10 Booker на Украину позволит извлечь выгоду
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Bernardo Fuller / Wikimedia

Возможная отправка списываемых легких танков M10 Booker на Украину позволит США извлечь выгоду. Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Автор Исаак Зейтц напоминает, что в настоящее время армия США располагает около 80 единицами M10 Booker, программа которых отменена.

«Хотя M10 Booker постепенно выводится из эксплуатации, реальные боевые данные из Украины могут дать ценную информацию о его эффективности. Отправка Booker на Украину предоставит конструкторам ценные данные, которые могут повлиять на создание более совершенных средств в будущем», — говорится в публикации.

Там высказывается оценка, что возможная отправка M10 Booker Украине вряд ли окажет влияния на ход специальной военной операции и создаст трудности для Киева в области логистики и возможности обслуживания танка.

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«Относительно легкая броня также вызывает серьезные опасения относительно ее выживаемости против российского противотанкового оружия и вездесущих беспилотников», — допускает автор.

Ранее российский эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов заявил, что по массе американский легкий танк M10 Booker сравним с тяжелыми танками времен Второй мировой войны, а его броня не обеспечивает защиту от танковых снарядов.

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