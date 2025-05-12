В России оценили американский «недотанк»

Эксперт Суворов: Легкий танк M10 Booker весит, как тяжелые танки времен ВМВ

Вес американского легкого танка M10 Booker сравним с весом тяжелых танков времен Второй мировой войны (ВМВ), а его броня не обеспечивает защиту от танковых снарядов. Возможности машины оценил российский эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов, передает ТАСС.

Отмечается, что бронирование «недотанка» не выдержит обстрел из танковых пушек калибра 120-125 миллиметров. При этом масса машины позволяет перевозить два M10 военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III. Этот «грузовик» может взять на борт один танк Abrams после демонтажа дополнительной защиты.

«Эта машина, которую позиционируют как легкий танк массой за 40 тонн — во время [Второй мировой] войны это были тяжелые танки класса ИС. Конечно, она легче Abrams и Leopard. Снаряд противотанковой пушки она не выдержит. Да, может быть, она держит 30-миллиметровые автоматические пушки, но не более того», — сказал Суворов.

Booker с комплектом дополнительного бронирования весит 42 тонны. Танк вооружен пулеметами и нарезной пушкой калибра 105 миллиметров. Дизельный двигатель мощностью 800 лошадиных сил обеспечивает скорость до 65 километров в час, а запас хода составляет 300 километров. Пентагон свернул программу разработки машины в рамках сокращения расходов.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что Booker может оказаться слишком тяжелым для европейских мостов.