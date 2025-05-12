Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:08, 12 мая 2025Наука и техника

В России оценили американский «недотанк»

Эксперт Суворов: Легкий танк M10 Booker весит, как тяжелые танки времен ВМВ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Bernardo Fuller / Wikimedia

Вес американского легкого танка M10 Booker сравним с весом тяжелых танков времен Второй мировой войны (ВМВ), а его броня не обеспечивает защиту от танковых снарядов. Возможности машины оценил российский эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук Сергей Суворов, передает ТАСС.

Отмечается, что бронирование «недотанка» не выдержит обстрел из танковых пушек калибра 120-125 миллиметров. При этом масса машины позволяет перевозить два M10 военно-транспортным самолетом C-17 Globemaster III. Этот «грузовик» может взять на борт один танк Abrams после демонтажа дополнительной защиты.

«Эта машина, которую позиционируют как легкий танк массой за 40 тонн — во время [Второй мировой] войны это были тяжелые танки класса ИС. Конечно, она легче Abrams и Leopard. Снаряд противотанковой пушки она не выдержит. Да, может быть, она держит 30-миллиметровые автоматические пушки, но не более того», — сказал Суворов.

Материалы по теме:
Непробиваемая броня. Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
Непробиваемая броня.Как в России создают самые надежные и эффективные боевые машины в мире
17 октября 2023
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою: как новая бронетехника изменит танковые сражения?
Россия впервые применила БМПТ «Терминатор» в бою:как новая бронетехника изменит танковые сражения?
20 июля 2022

Booker с комплектом дополнительного бронирования весит 42 тонны. Танк вооружен пулеметами и нарезной пушкой калибра 105 миллиметров. Дизельный двигатель мощностью 800 лошадиных сил обеспечивает скорость до 65 километров в час, а запас хода составляет 300 километров. Пентагон свернул программу разработки машины в рамках сокращения расходов.

В апреле американское издание 19FortyFive писало, что Booker может оказаться слишком тяжелым для европейских мостов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Первая ракетка России вышла в 1/4 финала Мастерса в Риме

    Названы неочевидные симптомы рака яичников

    Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

    Названы самые привлекательные мужчины для женщин

    Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

    Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

    Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

    Чеченские города переименуют

    Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости