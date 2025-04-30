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20:28, 30 апреля 2025Наука и техника

В США рассказали о проблемах нового танка

19FortyFive: Легкий танк M10 Booker оказался слишком тяжелым
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: United States Army

Новый легкий танк M10 Booker, который армия США развертывает в качестве средства поддержки легкой пехоты, может оказаться слишком тяжелым для европейских мостов. О проблемах машины рассказало издание 19FortyFive.

M10 разработали для повышения огневой мощи и защищенности воздушно-десантных войск. Машина, которую можно перевозить на самолетах и вертолетах, сможет поражать бронетехнику противника.

«Пока все идет хорошо. Но кое-кто в армии задается вопросом, не окажется ли этот M10 Booker при развертывании в Европе также слишком тяжелым для некоторых небольших мостов, более узких дорог и другой инфраструктуры», — говорится в публикации.

Автор также добавил, что конфликт на Украине продемонстрировал уязвимость бронетехники, которую поражают противотанковыми ракетами и дронами-камикадзе.

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Booker, который стал первой полностью новой боевой машиной армии США за последние 40 лет, вооружен пушкой калибра 105 миллиметров. Гусеничный танк весом более 40 тонн получил дизельный двигатель мощностью 800 лошадиных сил.

Ранее в апреле министр армии США Дэниел Дрисколл заявил, что несмотря на появление эффективных и доступных противотанковых средств, танки останутся на поле боя ближайшего будущего. При этом тактика применения бронетехники должна измениться.

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