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04:31, 30 апреля 2025Наука и техника

В США высказались о будущем танков

Министр армии США Дрисколл: Танки останутся на поле боя, но их роль изменится
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dominika Zarzycka / Globallookpress.com

Несмотря на появление эффективных и доступных противотанковых средств, танки останутся на поле боя ближайшего будущего. При этом их тактическая роль изменится, сказал министр армии США Дэниел Дрисколл в беседе с Business Insider.

Отмечается, что уязвимость, которую продемонстрировала бронетехника в ходе специальной военной операции, спровоцировала очередную дискуссию об устаревании танка.

Дрисколл сообщил, что тактика применения танков должна измениться из-за появления дронов-камикадзе, новых противотанковых ракет и других угроз. Он допустил, что в будущем танки будут находиться на удаленных позициях, а первыми в наступление пойдут беспилотные машины.

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«Как только вы сможете прорваться с помощью автономных транспортных средств, роботов, кибервойны и при помощи космических средств, вы, вероятно, начнете видеть, как самое мощное оружие на планете Земля, которым является танк M1A2, продвигается вперед и продолжает наступать», — сказал Дрисколл.

В марте американское издание 19FortyFive писало, что танки M1 Abrams, которые США передали Киеву, находятся в уязвимом положении, поскольку Вооруженные силы России обладают современными противотанковыми средствами.

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