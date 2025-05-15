Врачи назвали лучший фрукт для снижения холестерина и давления

Диетолог Вадивелу посоветовала включить в рацион манго для снижения холестерина

Диетолог Джессика Хиггенс заявила, что для снижения артериального давления необходимо включить в рацион один фрукт. Его она назвала в беседе с изданием Infobae.

Хиггенс посоветовала дополнить ежедневное меню манго, поскольку в нем содержится большое количество калия, который важен для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Если употреблять этот продукт регулярно, снижается риск таких заболеваний, как инфаркт, инсульт и гипертония.

В свою очередь, диетолог Майя Вадивелу заявила, что благодаря манго можно снизить уровень холестерина в крови. Нормализация показателей происходит за счет клетчатки, которая также положительно влияет на микрофлору кишечника и пищеварение в целом. Кроме того, в манго есть витамин С, который необходим для укрепления иммунитета, объяснила врач.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.