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12:29, 15 мая 2025Забота о себе

Врачи назвали лучший фрукт для снижения холестерина и давления

Диетолог Вадивелу посоветовала включить в рацион манго для снижения холестерина
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Krishnendu Halder / Reuters

Диетолог Джессика Хиггенс заявила, что для снижения артериального давления необходимо включить в рацион один фрукт. Его она назвала в беседе с изданием Infobae.

Хиггенс посоветовала дополнить ежедневное меню манго, поскольку в нем содержится большое количество калия, который важен для правильного функционирования сердечно-сосудистой системы. Если употреблять этот продукт регулярно, снижается риск таких заболеваний, как инфаркт, инсульт и гипертония.

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В свою очередь, диетолог Майя Вадивелу заявила, что благодаря манго можно снизить уровень холестерина в крови. Нормализация показателей происходит за счет клетчатки, которая также положительно влияет на микрофлору кишечника и пищеварение в целом. Кроме того, в манго есть витамин С, который необходим для укрепления иммунитета, объяснила врач.

Ранее кардиолог Елизавета Скородумова предупредила, что некоторые диеты опасны для здоровья. По ее словам, чрезмерные ограничения могут привести к дефициту питательных веществ в организме.

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