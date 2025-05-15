ВС России получили тысячи дронов-камикадзе «Гепард»

«Народный фронт»: ВС России получили первые 2 тысячи дронов-камикадзе «Гепард»

Вооруженные силы (ВС) России получили первые 2 тысячи дронов-камикадзе «Гепард». Об этом со ссылкой на организацию «Народный фронт» сообщает ТАСС.

Новые беспилотники отличает возможность работать в условиях потери связи с оператором из-за применяемых противником средств радиоэлектронной борьбы. «Дрон по последним указаниям оператора следует в точку до того, пока не выйдет из зоны действия РЭБ», — заявил представитель организации Андрей.

Он добавил, что «Гепарды» получили систему слепого взлета. По словам представителя, во время слепого взлета передача видео с дрона прекращается, что позволяет избежать его перехвата противником. Всего в 2025 году, как уточнил Андрей, в зону спецоперации планируется поставить еще до 2,5 тысячи таких дронов.

Ранее генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что компания представит несколько беспилотников, включая новый дрон-камикадзе «КУБ-2», на международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2025, которая пройдет в Белоруссии.

Также в мае издание The War Zone (TWZ) заметило, что компания AeroVironment представила дрон-камикадзе Red Dragon, который позиционируется как высокоавтономная платформа.