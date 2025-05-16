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19:38, 16 мая 2025Бывший СССР

Экс-депутат Рады оценил итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

Экс-нардеп Килинкаров: Переговоры в Стамбуле внушают оптимизм
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Котенко / РИА Новости

Переговоры России и Украины, прошедшие в Стамбуле, вызывают сдержанный оптимизм. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров.

«Сдержанный оптимизм хотя бы от того, что вообще есть контакты прямые, потому что на протяжении трех лет таких контактов не было», — заявил экс-нардеп.

16 мая российская и украинская делегации провели в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Они продолжались почти два часа.

В результате представители Москвы и Киева договорились провести обмен пленными. Он пройдет по формуле «1000 на 1000».

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