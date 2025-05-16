Эрдоган призвал не навязывать решения сторонам украинского конфликта

Эрдоган призвал не давить на Россию и Украину и не навязывать им решения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что России и Украине не нужно навязывать решения и давить на них в контексте урегулирования украинского конфликта. Его слова передает ТАСС.

«Учитывая деликатность процесса, крайне важно поощрять стороны [к диалогу] без навязывания и оказания на них какого-либо давления. Это крайне важно для достижения справедливого и прочного мира», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган подчеркнул, что приоритетом для Турции остается достижение всеобъемлющего прекращения огня, и Анкара прилагает для этого все усилия. Комментируя встречу делегаций России и Украины в Стамбуле, он отметил, что у сторон впервые с марта 2022 года открылось появилась возможность сделать шаг к окончанию конфликта.

Ранее с приветственным словом в начале российско-украинских переговоров выступил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он заявил, что у сторон есть два пути — либо к миру, либо к еще большим разрушениям, и они сами определят, какой из них выбрать.