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14:49, 16 мая 2025Россия

Глава Минздрава пообещал сокращение дефицита врачей в России на 95 процентов

Мурашко пообещал сокращение дефицита врачей на 95 процентов в 2025 году
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алена Бжахова / ТАСС

Глава Минздрава Мурашко пообещал, что в этом году дефицит врачей в государственных медицинских учреждениях планируется сократить на 95 процентов. Его слова передает ТАСС.

Как отметил Мурашко, все те меры, которые принимаются Минздравом, должны работать на обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами.

«Наши целевые показатели говорят сами за себя: увеличение обеспеченности врачами не менее чем до 43 на 10 тысяч населения, а средним медицинским персоналом — 85 на 10 тысяч населения, увеличение контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест», — добавил Мурашко.

Ранее министр описал масштабы нехватки врачей в России. По его словам, в государственной медицине не хватает 29 497 человек. Чтобы решить вопрос нехватки кадров в медицине, необходимо ввести отработку после учебы в медицинских вузах, заявлял также Мурашко.

ЖЗЛ
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