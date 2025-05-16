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00:11, 17 мая 2025Мир

Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины

Глава РФПИ Дмитриев назвал хорошими итоги встречи России и Украины в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев назвал хорошими итоги встречи России и Украины. Он напомнил, что стороны договорились о крупнейшем обмене пленных, а также обсудили условия прекращения огня, которые могут сработать.

«Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды», — подчеркнул он.

Переговоры России и Украины в Стамбуле прошли 16 мая. Они продлились два часа. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата.

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