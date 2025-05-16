Громкие звуки в Севастополе объяснили уничтожением беспилотников

Развожаев: В Севастополе в воздухе над морем далеко от берега уничтожено 6 БПЛА

Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, объяснили работой российских военных по уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Всего, по предварительным данным, было сбито шесть дронов в воздухе над морем на существенном расстоянии от берега, заявил в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

«Не снимайте и не выкладывайте работу ПВО. Доверяйте только официальной информации», — призвал губернатор.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили дрон-камикадзе неизвестной модели на курском направлении. По словам источника, противник стремится развить подобную технологию для усложнения работы российской ПВО.