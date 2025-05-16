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10:13, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Известный журналист-иноагент объяснил нежелание уезжать из России

Журналист Венедиктов заявил, что не хочет уезжать из России из-за близких людей
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Известный российский журналист, бывший главный редактор ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), живущий в Москве, объяснил нежелание уезжать из России. Об этом он порассуждал в интервью Алексею Пивоварову (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), запись их беседы доступна на YouTube.

«Отчего я должен уезжать? Это моя страна, это мой город. Я его люблю», — заявил журналист, говоря о России.

Также, добавил Венедиктов, он не хочет покидать страну из-за близких людей. Он объяснил, что некоторые из его родственников не могут сменить место жительства в том числе из-за возрастных особенностей. Наконец, по словам экс-главреда «Эха Москвы», оставаясь в России, он может поддерживать своих зрителей и слушателей.

Ранее Венедиктов также порассуждал об эмиграции. Отвечая на вопрос о том, где бы он хотел жить, кроме России, журналист подчеркнул, что считает родную страну единственным возможным местом жительства.

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