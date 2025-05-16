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00:11, 17 мая 2025Моя страна

Красноярский пес из приюта попал в журнал VOGUE

Пес по кличке Диего из Красноярска стал моделью журнала VOGUE
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фотографию красноярского пса по кличке Диего опубликовали на международном сайте журнала VOGUE. Об этом сообщает ТВК.

Снимок пса на закате посреди Торгашинского хребта в 2024 году сделала фотограф из Красноярска Юлия Бец. Фотосессию вместе с фотографом организовала хозяйка Диего Валентина. «Мы приехали туда на закате, поднялись на него и сделали фотографии. Моя собака дрессированная: мы поставили его в стойку и получилось такое фото на закате — с цветами и красками. Фотографы могут свободно отправить снимки на сайт VOGUE через заявку», — рассказала Валентина.

Диего — ненецкая оленегонная лайка. Валентина забрала будущую модель из приюта в Красноярске, когда ему было всего пять месяцев. Его вместе с матерью случайно нашли зимой, неподалеку от Норильска вахтовики. Собаку и щенков достали из-под снега и на вертолете отправили в Норильск, а оттуда на самолете — в красноярский приют «Хаски Сибири». После этого Диего взяли в семью, но всего через неделю вернули. Лишь после этого его забрала Валентина. Питомец и хозяйка неразлучны уже два года.

Диего был очень пугливым, но Валентина решительно взялась за дрессировку. Спустя месяц занятий Диего уже выступал на соревнованиях по кинологическому фристайлу, где занял второе место. Это изменило жизнь Валентины, которая в 34 года начала учиться на кинолога.

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