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17:34, 13 мая 2025Моя страна

Кошка и сурок подружились в одном российском регионе

В Бижбулякском районе Башкирии подружились кошка и сурок
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал @Ufa_rb

Неожиданную дружбу животных запечатлели жители одного российского региона. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал Ufa_rb.

Жители Бижбулякского района Башкирии поделились роликом, в котором замечены белая пушистая кошка с темным хвостом и сурок. Животные находились у подножья горы.

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Как только очевидец стал снимать их, кошка убежала. В свою очередь, сурок продолжал стоять и смотреть вдаль. «Сурок остался и приветствует», — прокомментировал россиянин.

Ранее в мае редчайшие птицы попали на видео в российском заповеднике. Фотограф и волонтер заповедника Иван Боровков увидел пернатых на острове Большой Пелис.

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