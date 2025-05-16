Латвийская группа попала в скандал на «Евровидении» из-за русской речи

Латвийскую группу Tautumeitas осудили за русскую речь на «Евровидении-2025»

Артисток группы Tautumeitas осудили в Латвии за то, что они пообщались с журналистом на русском языке на музыкальном конкурсе «Евровидение-2025». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Один из корреспондентов задал участницам латвийского коллектива вопрос на русском языке о том, хорошо ли их приняла местная публика. Одна из исполнительниц ответила журналисту, также на русском.

«Неприемлемо, чтобы интервью на русском выходили в эфир общественных СМИ, которые финансируются за счет налогоплательщиков», — заявил глава Национального совета Латвии по СМИ Иварс Аболиньш, добавив, что такие случаи особенно недопустимы в рамках «Евровидения».

Ранее художественный руководитель «Бурановских бабушек» Ольга Туктарева оценила вероятность возвращения коллектива на сцену «Евровидения». По ее словам, даже если Россию вернут в конкурсную программу, группа откажется от участия. До этого на конкурсе вспомнили выступление России в 2012 году, тогда страну представлял именно этот коллектив.