Мединский встретится с представителем США

BBC: Мединский встретится с директором отдела политического планирования Энтоном

Помощник президента России Владимир Мединский встретится с директором отдела политического планирования Госдепа США Майклом Энтоном. Об этом сообщает «Би-би-си» (BBC).

«Он [Энтон] отдельно встретится с Мединским из российской делегации», — сказано в сообщении.

При этом отмечается, что представитель США не будет участвовать в трехсторонних переговорах России, Украины и Турции, которые запланированы 16 мая.

Ранее представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Энтон будет представлять США на переговорах с российской делегацией в Стамбуле.

До этого стало известно, что начало трехсторонней встречи между представителями России, Украины и Турции запланировано на 12:30 в Стамбуле. Уточнялось, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче.