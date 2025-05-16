Назван представитель США на переговорах с Россией в Стамбуле

Reuters: Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с Россией в Стамбуле

Директор по политическому планированию Майкл Энтон будет представлять США на переговорах с российской делегацией в Стамбуле. Об этом заявила представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс, сообщает Reuters.

«Майкл Энтон будет представлять Соединенные Штаты на рабочих переговорах с российской делегацией в Стамбуле в пятницу», — сказала она.

Отмечается, что эти встречи являются частью более широких дипломатических усилий по изучению путей к урегулированию конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что встреча делегаций Украины, Турции и США состоится в Стамбуле до начала переговоров с Россией. Она запланирована на 10:45 по московскому времени.