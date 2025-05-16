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10:56, 16 мая 2025Бывший СССР

МИД Украины сообщил о начале трехсторонних переговоров с США и Турцией

В Стамбуле начались трехсторонние переговоры Украины, США и Турции
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Khalil Hamra / Pool via Reuters

Трехсторонние переговоры Украины, США и Турции начались в Стамбуле. Об этом сообщило украинское Министерство иностранных дел (МИД) в своем Telegram-канале.

«В Стамбуле начинаются трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции», — указано в сообщении.

Как сообщает издание «Общественное», турецкую сторону представляют глава службы безопасности Ибрагин Калын и глава МИД Хакан Фидан. США представляют госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Кит Келлог и посол США в Турции Том Баррак.

Ранее в Стамбуле завершилась встреча главы офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны республики Рустема Умерова с западными чиновниками.

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