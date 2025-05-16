«Общественное»: В Стамбуле завершилась встреча украинских и западных чиновников

В Стамбуле завершилась встреча главы офиса президента Украины (ОПУ) Андрея Ермака, министра иностранных дел Андрея Сибиги и министра обороны республики Рустема Умерова с западными чиновниками. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

«В Стамбуле только что завершилась встреча главы ОПУ Ермака, министра иностранных дел Сибиги и министра обороны Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании», — пишет издание, ссылаясь на источники в украинской делегации.

Помимо этого, как отмечается, на встрече присутствовал спецпосланник американского президента Дональда Трампа Кит Келлог.

Ранее стало известно, что встреча делегаций Украины, Турции и США состоится в Стамбуле до начала переговоров с Россией. Помимо этого, отмечалось, что трехсторонняя встреча между представителями России, Украины и Турции запланирована на 12:30. Сообщалось, что она пройдет в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в Стамбуле.